Канадцы назвали продукты, которые меняют структуру мозга

Эксперты из Института неврологии Макгиллского университета в Канаде поведали о нашем питании кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что систематическое употребление ультрапереработанных продуктов связано не только с риском ожирения и метаболических нарушений, но и с изменениями в структурах мозга, отвечающих за регуляцию аппетита и ощущение удовольствия от еды.

Добавляется, что такие изменения ассоциированы с повышенным уровнем жира в организме и воспалением, что указывает на множественные биологические пути влияния подобных продуктов, кроме просто избытка калорий.

Поясняется, что ультрапереработанные продукты представляют собой серьезно модифицированные продукты, содержащие добавки, ароматизаторы, консерванты и ингредиенты, которых не встретить в домашней кухне.

Специалисты оценили данные около 33 тысяч людей, включая их рацион, показатели здоровья и результаты МРТ мозга. В среднем почти 50% калорий они получали из таких продуктов.

Ученые изучали такие области мозга, как гипоталамус, отвечающий за чувство голода, и структуры, связанные с мотивацией и удовольствием от еды – полосатое тело, миндалина, ядро аккумбенс.

Было установлено, что более высокое потребление подобных продуктов связано с повышенным уровнем воспаления и жира, особенно в области живота.

Так, указывается, что на МРТ наблюдались признаки воспаления в гипоталамусе и снижение клеточной целостности в структурах, связанных с системой вознаграждения.

Сообщается, что некоторые изменения мозга объяснялись ожирением и воспалением, но другие сохранялись даже при их учете, возможно, из-за добавок и сочетаний жиров и углеводов в составе таких продуктов.

Подчеркивается, что такие продукты способны изменять систему вознаграждения и контроля в мозге, что, в свою очередь, может усиливать тягу к этим же продуктам.

Ранее диетолог из США назвала продукты, которые вызывают стресс.