Американцы поведали о пользе клубники

Эксперты из Государственного университета Сан-Диего в США рассказали о пользе клубники. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление этой ягоды повышает общую антиоксидантную защиту организма и улучшает эпизодическую память.

В опыте участвовали взрослые люди в возрасте старше 65 лет с лишним весом и ожирением (индекс массы тела от 25 до 40 кг/м²).

На первом этапе у добровольцев не было проблем с памятью, гипертонии и других сердечнососудистых заболеваний. Их поделили на две группы для употребления плацебо или сублимированного клубничного напитка.

Отмечается, что второй вариант содержал больше количество полифенолов, то есть природных химических соединений, способных защищать клетки от повреждения нестабильными молекулами и бороться с воспалением.

Уточняется, что доза сублимированной клубники в напитке была эквивалентна двум порциям свежих ягод.

Данный эксперимент продолжался восемь недель. Подопытные регулярно проходили тесты на оценку когнитивных способностей и сдавали кровь для лабораторного анализа.

Выяснилось, что при употреблении клубники у людей незначительно повысилась скорость когнитивной обработки информации и снизилось систолическое артериальное давление.

Сказано, что более заметным стало повышение уровня антиоксидантной защиты организма, то есть способности бороться с окислением клеток активными формами кислорода.

Резюмируется, что у участников второй группы улучшилась эпизодическая память, которая фиксирует и воспроизводит личные события и впечатления.

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