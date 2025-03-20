Сборная Украины по футболу понесла серьезную потерю на матч против Бельгии

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров назвал заявку национальной команды на первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.

В список наставника вошли 23 футболиста, среди которых нет защитника Валерия Бондаря и нападающего Артема Довбика. Оба 19 марта пропустили тренировку в общей группе. Относительно форварда известно, что он подхватил вирусную инфекцию.

Заявка сборной Украины на матч против Бельгии (по номерам)

1. Андрей Лунин, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Алексей Сыч, 5. Александр Сваток, 6. Иван Калюжный, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Егор Назарина, 21. Александр Назаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Напомним, проведение поединка Украина — Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.