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Новости > Евросовет утвердил 3,5 млрд евро для Украины

Евросовет утвердил 3,5 млрд евро для Украины

Агата Кловская
17.03.25 16:54
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Евросовет утвердил 3,5 млрд евро для Украины

Совет Европейского Союза одобрил выплату Украине третьего платежа в рамках Ukraine Facility на сумму почти 3,5 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в понедельник, 17 марта.

«Вскоре Украина получит примерно 3,5 млрд евро после того, как Совет утвердил третий платеж безвозвратных грантов и кредитов Украине в рамках программы Ukraine Facility», — говорится в сообщении.

В Совете подчеркнули, что основной целью Ukraine Facility является поддержка макрофинансовой стабильности и восстановления, реконструкции и модернизации Украины.

«Благодаря этой третьей выплате Украина получит около 20 млрд евро в рамках Ukraine Facility с момента ее вступления в силу год назад», — отметили в Совете.

Указывается, что Украина выполнила необходимые условия, изложенные в Ukraine Facility, чтобы получить третью выплату от Украинского механизма.

«Украина успешно продемонстрировала, что осуществила 13 различных шагов. К ним относятся, среди прочего, проведение реформ для увеличения использования возобновляемой энергии, повышение автономности энергетического регулятора, упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС, принятие стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий (включая удаление мин с сельскохозяйственных территорий) и продолжение работы над перечнем его стратегической и критической сырьевой базы», — рассказали в Еврораде.

Напомним, в Германии анонсировали «историческое решение» в вопросе помощи Украине.

Тэги: Украина, помощь, Евросовет

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