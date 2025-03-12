Канадцы поведали о смертельной опасности низкоуглеводной диеты

Эксперты из университета Торонто в Канаде рассказали об опасности низкоуглеводной диеты. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что подобное питание способно усиливать воздействие кишечных микроорганизмов, повреждающих ДНК, повышая в результате риск развития колоректального рака.
Во время опыта специалисты разделили мышей на группы для соблюдения трех типов диет: обычной, низкоуглеводной и западной (с высоким содержанием жиров и сахара).
Сообщается, что после этого ученые ввели в организм всех животных штамм кишечной палочки под названием Nissle, вырабатывающий повреждающее ДНК соединение колибактин.
В итоге оказалось, что недостаток углеводов (в том числе клетчатки) в рационе усиливал воспаление в кишечнике и создавал условия, в которой кишечная палочка процветала.
Установлено, что у грызунов, которые не потребляли углеводы, слой слизи, отделяющий микробы в кишечнике от эпителиальных клеток толстой кишки, был тоньше.
Добавляется, что при ослаблении такого естественного барьера больше колибактина проникало в клетки толстой кишки, вызывая генетические повреждения и стимулируя рост раковых опухолей.
Сказано, что аналогичные механизмы развития рака могут присутствовать и у людей.
Для того, чтобы подтвердить данную гипотезу, канадцы планируют провести новый эксперимент и узнать, может ли добавка с растворимой клетчаткой под названием инулин защитить от рака пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.
Ранее японцы развенчали популярный миф о кофе.