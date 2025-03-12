Канадцы поведали о смертельной опасности низкоуглеводной диеты

Эксперты из университета Торонто в Канаде рассказали об опасности низкоуглеводной диеты. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что подобное питание способно усиливать воздействие кишечных микроорганизмов, повреждающих ДНК, повышая в результате риск развития колоректального рака.

Во время опыта специалисты разделили мышей на группы для соблюдения трех типов диет: обычной, низкоуглеводной и западной (с высоким содержанием жиров и сахара).

Сообщается, что после этого ученые ввели в организм всех животных штамм кишечной палочки под названием Nissle, вырабатывающий повреждающее ДНК соединение колибактин.

В итоге оказалось, что недостаток углеводов (в том числе клетчатки) в рационе усиливал воспаление в кишечнике и создавал условия, в которой кишечная палочка процветала.

Установлено, что у грызунов, которые не потребляли углеводы, слой слизи, отделяющий микробы в кишечнике от эпителиальных клеток толстой кишки, был тоньше.

Добавляется, что при ослаблении такого естественного барьера больше колибактина проникало в клетки толстой кишки, вызывая генетические повреждения и стимулируя рост раковых опухолей.

Сказано, что аналогичные механизмы развития рака могут присутствовать и у людей.

Для того, чтобы подтвердить данную гипотезу, канадцы планируют провести новый эксперимент и узнать, может ли добавка с растворимой клетчаткой под названием инулин защитить от рака пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

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