Ученые напугали мир новой жуткой эпидемией

Международная группа экспертов Глобального исследования бремени болезней бьет тревогу. Миру грозит глобальная эпидемия ожирения.

По их словам, к 2050-му году более половины взрослого населения мира (3,8 миллиарда людей) и треть детей и подростков (746 миллионов несовершеннолетних) будут иметь избыточный вес или ожирение, что создаст беспрецедентную угрозу для здоровья населения, увеличив риск преждевременных заболеваний и летальных исходов на глобальном уровне.

Оказалось, что за последние три десятилетия число взрослых с избыточным весом и ожирением выросло с 731 миллиона в 1990-м году до 2,11 миллиарда в 2021-м году.

Добавляется, что среди детей и подростков данный показатель увеличился с 198 до 493 миллионов человек.

Теперь ожидается, что через четверть века число несовершеннолетних с ожирением достигнет 360 миллионов, что аж на 121% больше, чем в 2021-м году.

Указывается при этом, что в 2021-м году почти половина взрослого населения мира (1 миллиард мужчин и 1,11 миллиарда женщин) имели избыточный вес или ожирение. Прогнозируется, что к 2050-му году этот показатель вырастет до 60% для мужчин и женщин.

Говорится, что число молодых людей с ожирением утроилось с 1990-го года, достигнув 174 миллионов в 2021-м году.

Ученые предупреждают, что к 2050-му году этот показатель продолжит расти, особенно в странах Африки к югу от Сахары, Азии и Латинской Америки.

Установлено, что наиболее высокие уровни ожирения зафиксированы в Океании, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Так, в Науру и Тонга более 70% взрослых женщин страдают ожирением. В США ожирением страдают около 42% мужчин и 46% женщин.

Специалисты связывают рост ожирения с глобальными провалами в политике здравоохранения и отсутствием эффективных мер профилактики.

Резюмируется: «Ожирение увеличивает риск развития диабета второго типа, сердечнососудистых заболеваний, гипертонии и некоторых видов рака. Особую тревогу вызывает тот факт, что ожирение теперь развивается в более раннем возрасте, что усугубляет долгосрочные последствия для здоровья».

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