Ученые рассказали, сколько раз должен отжиматься человек

Эксперты из Гарвардского университета в США поведали о пользе отжиманий. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что их следует делать для укрепления мышц, а число отжиманий зависит от возраста.

Сообщается, что в 20 лет мужчинам рекомендуется делать 2030 отжиманий, а женщинам 10-15, в 30 лет 15-25 и 8-12, в 40 лет 10-20 и 5-10, в 50 лет 7–15 и 3–8.

Указывается при этом, что финальные результаты будут зависеть от физической подготовки человека и состояния его здоровья.

Подчеркивается, что данное упражнение не только развивает мышечную силу, но и положительно влияет на состояние сердечнососудистой системы.

Ранее ученые рассказали, почему следует проходить семь тысяч шагов в день.