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Новости > Американцы объяснили, почему нельзя заменять еду соками

Американцы объяснили, почему нельзя заменять еду соками

Агата Кловская
07.02.25 16:19
113
Американцы объяснили, почему нельзя заменять еду соками

Эксперты из Северо-Западного университета в США поведали о нашем питании кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что замена еды соками может вызвать изменения в составе кишечных и оральных бактерий, что связано с воспалительными процессами и ухудшением когнитивных функций.

В опыте участвовали здоровые взрослые люди, которых разделили на три группы.

Первая группа употребляла только соки, вторая соки вместе с цельными продуктами, а третья только цельные растительные продукты.

Специалисты оценивали изменения в бактериальном составе до, во время и после эксперимента, собирая образцы слюны, мазки со щек и кал.

Информируется, что самые большие изменения были зафиксированы в группе, употреблявшей только соки: у подопытных увеличилось количество бактерий, связанных с воспалением и повышенной проницаемостью кишечника.

Добавляется, что у добровольцев, которые ели только цельные продукты, микрофлора улучшилась, а у тех, кто сочетал соки с цельными продуктами, изменения были менее выражены.

Ученые поясняют результаты высоким содержанием сахара и низким содержанием клетчатки в соках.

Указывается, что данное питание может привести к дисбалансу микробиома и способствовать росту вредных бактерий, вызывая воспаление и нарушая здоровье кишечника.

Резюмируется, что негативные изменения в составе кишечных и оральных бактерий, связанные с неправильным питанием, способны стать причиной снижения когнитивных функций.

Ранее японцы назвали продукты против седины.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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