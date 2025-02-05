Nissan передумал сливаться с Honda

Известный японский автоконцерн Nissan Motors передумал и решил остановить переговоры по поводу слияния с Honda Motors. Об этом, ссылаясь на источники, пишет издание Nikkei.

В публикации говорится: «Переговоры велись по модели холдинговой компании, но условия, такие как доля интеграции, не были согласованы. Honda предложила вариант сделать Nissan дочерней компанией, однако из-за сильного сопротивления внутри Nissan переговоры было решено прекратить».

Добавляется: «В будущем будет рассматриваться, возобновлять ли переговоры о слиянии или продолжать сотрудничество только в сфере электромобилей».

Стоит напомнить, что в прошлом декабре руководство автоконцернов Honda Motors и Nissan Motors сообщило об официальном начале переговоров о слиянии, кроме этого началось рассмотрение вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors. Ожидалось, что более половины состава совета директоров и право назначать главу компании будет принадлежать автоконцерну Honda.

Планировалось, что решение будет принято до конца января, однако объявление деталей перенесли на середину февраля.

Информируется, что Honda в качестве условия для слияния требовала от Nissan, который показал резкое ухудшение своих результатов, конкретизации мер по рационализации, объявленных в ноябре прошлого года, включая сокращение девять тысяч сотрудников по всему миру и уменьшение производственных мощностей на 20%.

Выяснилось, что Mitsubishi Motors, скорее всего, откажется от участия в слиянии в виде трансформации в полностью дочернюю компанию под холдинговую компанию Honda и Nissan.

Резюмируется: «Если бы слияние состоялось, новая компания стала бы третьей в мире после Toyota (11,23 миллиона автомобилей на 2023-й год) и Volkswagen (9,23 миллиона автомобилей), производя 7,35 миллиона автомобилей».

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