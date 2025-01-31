Японцы рассказали о небывалой пользе томатного сока

Эксперты из Токийского университета медицины и стоматологии в Японии поведали, чем полезен томатный сок. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что регулярное употребление несоленого напитка способно существенно снизить риск сердечнососудистых заболеваний.

В опыте участвовал 481 житель города Курияма.

Сообщается, что в течение одного года добровольцам предлагалось пить томатный сок в желаемых количествах.

Информируется, что, в итоге, у 94 участников с предгипертонией или гипертонией произошло значительное снижение артериального давления: среднее систолическое давление уменьшилось с 141,2 до 137,0 мм рт. ст., а диастолическое с 83,3 до 80,9 мм рт. ст.

Кроме этого, как добавляется, еще у 125 людей уровень плохого холестерина в крови снизился с 155,0 до 149,9 мг/дл.

Подчеркивается, что подобный благотворный эффект проявлялся независимо от возраста и пола участников.

Ученые рассказали, что за этот период времени подопытные не вносили серьезных изменений в образ жизни, что дает возможность предположить, что именно томатный сок сыграл ключевую роль в улучшении показателей состояния здоровья.

Ожидается, что напиток может стать доступным и эффективным способом профилактики сердечнососудистых заболеваний, так как он помогает устранить два значимых фактора риска – повышенное давление и атеросклероз, вызываемый избытком холестерина.

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