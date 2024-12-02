Украинская спортсменка признана лучшей легкоатлеткой года в мире

Украинка Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой года по версии World Athletics. В категории спортсменок, которые выступают в небеговых дисциплинах. Об этом сообщает аккаунт World Athletics в социальной сети X.

Соперницей Ярославы в финале среди спортсменок небеговых дисциплин была бельгийская многоборка Нафисата Тиама.

Магучих выступает в прыжках в высоту.

Как отметили в НОК Украины, этот год стал особенным для Магучих:

-стала олимпийской чемпионкой;

— установила мировой рекорд в прыжках в высоту (2,10 м);

— стала чемпионкой Европы;

— одержала победу в финале Бриллиантовой лиги.

Напомним, Ярослава Магучих выиграла Олимпиаду с результатом 2.00 м.