Украинская спортсменка признана лучшей легкоатлеткой года в мире

Украинка Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой года по версии World Athletics. В категории спортсменок, которые выступают в небеговых дисциплинах. Об этом сообщает аккаунт World Athletics в социальной сети X.
Соперницей Ярославы в финале среди спортсменок небеговых дисциплин была бельгийская многоборка Нафисата Тиама.
Магучих выступает в прыжках в высоту.
Как отметили в НОК Украины, этот год стал особенным для Магучих:
-стала олимпийской чемпионкой;
— установила мировой рекорд в прыжках в высоту (2,10 м);
— стала чемпионкой Европы;
— одержала победу в финале Бриллиантовой лиги.
Напомним, Ярослава Магучих выиграла Олимпиаду с результатом 2.00 м.