Сборная Украины потеряла звездного игрока. Ребров сделал замену

Сборная Украины в ноябре проведет два матча группового этапа Лиги наций 2024/25. Украинская команда 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 — с Албанией.

Украина пока занимает последнее место в группе, набрав четыре балла в четырех матчах. В группе лидирует Чехия с семью очками, в Грузии и Албании по шесть пунктов.

Сергей Ребров довызвал в сборную Украины полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского.

Тренерский штаб сборной Украины заменил полузащитника испанской «Жироны» Виктора Цыганкова, который не сможет помочь команде в ноябрьских матчах, хавбеком киевского «Динамо» Виталием Буяльским.

Напомним, Ребров объявил состав сборной Украины на финиш Лиги наций.