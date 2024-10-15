Шмыгаль оценил ситуацию со стартом отопительного сезона в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил ситуацию со стартом отопительного сезона. Произошло это по итогам заседания правительства.

Чиновник сказал: «Украина стоит на пороге отопительного сезона. Правительство, областные военные администрации и власть громад синхронно работают по трем ключевым направлениям для того, чтобы зимой во всех домах было светло и тепло».

Указывается, что первое направление – это подготовка инфраструктуры, в частности, готовность жилых домов сегодня составляет более 99%.

Говорится: «Количество школ, детсадов и больниц, готовых к прохождению зимы, тоже приближается к 100%. Более 18 тысяч котельных и 4,8 тысяч центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла».

Добавляется, что второе направление – это накопление ресурсов.

Сообщается: «Сейчас имеем в газохранилищах 12,2 миллиарда кубометров газа, а также 3,1 миллиона тонн угля на складах. Этого достаточно для прохождения зимы. Все подконтрольные Украине девять энергоблоков АЭС работают».

Глава правительства информировал, что еще одно направление по подготовке к отопительному сезону – это создание децентрализованной генерации.

Резюмируется: «Работают инициированные правительством программы энергетической устойчивости. Кредиты под 0% для граждан, ссуды для ОСББ под программу «ГринДИМ», кредиты «5-7-9%» для малого и среднего бизнеса, льготные кредиты от «Фонда декарбонизации Украины» для коммунальных предприятий и громад. В общей сложности банки уже выдали разным категориям заемщиков кредитов на два миллиарда гривен».

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