Шведы выяснили о гравитации кое-что новое

Эксперты из Стокгольмского университета в Швеции узнали о гравитации нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты разработали способ обнаружения гравитонов, то есть гипотетических элементарных частиц, которые переносят гравитационное взаимодействие.

Отмечается, что ученые до сих пор не знают, как именно сила притяжения соотносится с квантовой механикой.

Указывается также, что теория квантовой гравитации предполагает существование гравитонов, но до недавнего времени не было ни фактов их наличия, ни методов поиска этих доказательств.

Сейчас же шведы предложили использовать акустический резонатор, оснащенный современными технологиями обнаружения энергетического состояния с помощью квантового зондирования.

Они говорят: «Нам требуется охладить материал, а затем отслеживать, как изменяется энергия за один шаг, и этого можно добиться за счет квантового зондирования. Наблюдая эти квантовые скачки в материале, мы можем сделать вывод, что гравитон был поглощен».

Информируется при этом, что одним из предлагаемых нововведений стало использование имеющихся данных LIGO – американской обсерватории, состоящей из двух объектов, которая недавно подтвердила существование гравитационных волн.

Добавляется, что основным препятствием на пути будущего опыта стало отсутствие достаточно точной технологии обнаружения.

Сказано, что квантовые сдвиги в материалах уже наблюдаются, но пока не в тех параметрах, которые нужны для обнаружения гравитонов.

Ожидается, что технический барьер для их эксперимента получится устранить в ближайшем будущем.

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