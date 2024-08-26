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Новости > Астрономы предположили, где можно отыскать инопланетян

Астрономы предположили, где можно отыскать инопланетян

Александр Панько
26.08.24 15:03
212
Астрономы предположили, где можно отыскать инопланетян

Эксперты из Гарвардского университета в США вновь заговорили о существовании инопланетян. Представлен еще один факт.

Так, во время своей работы ученые выявили новый признак, который может указывать на существование высокоразвитых инопланетных цивилизаций.

Астрономы предложили искать планеты, на орбитах которых вращаются миниатюрные черные дыры.

Поясняется, что данная гипотеза базируется на расчетах нобелевского лауреата по физике Роджера Пенроуза, который еще в 1971-м году предложил способ извлечения энергии из вращающейся черной дыры.

Тогда уверялось, что это возможно сделать, построив линию вокруг аккреционного диска гравитационной воронки, где падающее вещество ускоряется почти до скорости света, вызывая высвобождение энергии в нескольких длинах волн.

Сейчас же профессор астрономии Ави Леб описал систему, где вокруг планеты вращается очень маленькая черная дыра с массой всего в сто тысяч тонн.

Говорится, что подобный объект мог бы снабжать целый мир энергией неопределенно долгий срок, если ежегодно подпитывать ее незначительным количеством материи – около 2,2 килограмма, иначе черная дыра исчезнет из-за потери энергии, вызванной излучением Хокинга.

Американец заявил: «Эта система черной дыры – самый эффективный двигатель, о котором я когда-либо думал. Топливо преобразуется в энергию с идеальной эффективностью 100%, потому что масса, падающая в черную дыру, в конечном итоге выходит в виде излучения Хокинга».

Он добавил: «Единственный другой метод преобразования массы в излучение с эффективностью 100% – это аннигиляция материи и антиматерии».

Сказано также, что еще одно преимущество заключается в том, что черная дыра может использовать любую форму материи в качестве топлива, включая любые отходы, которые производит цивилизация.

Отмечается, что в данном отношении двигатель черной дыры решил бы проблемы мусора развитой цивилизации, одновременно обеспечивая неисчерпаемый запас энергии взамен.

Сообщается, что в глобальном масштабе человечество производит около 1,92 миллиарда тонн отходов в год, что оказывает серьезное воздействие на нашу окружающую среду.

Подчеркивается, что этого было бы достаточно, чтобы кормить двигатель черной дыры весом ста тысяч тонн в течение более 437 миллионов лет.

Специалисты рассказали, что для создания компактной черной дыры с нужными характеристиками нужно сжать материю или до плотности, которая в шестьсот раз выше плотности железа. Плотность атомных ядер или нейтронных звезд всего в сто пятьдесят раз плотнее этого показателя.

Резюмируется, что создание управляемых черных дыр может быть доступно цивилизациям, стоящим на следующей ступени технологического развития.

Ранее в Пентагоне сделали неожиданное заявление по поводу НЛО.

Тэги: ученые, черная дыра, мир, космос, наука, инопланетяне

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