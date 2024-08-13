Ученые дали дельный совет алкоголикам

Ученые рассказали, как уберечь сердце при алкоголизме. Есть нюанс.

Выявлено, что ограничение потребления алкоголя при хроническом злоупотреблении значительно снижает риск сердечнососудистых заболеваний.

Ранее уже было известно, что умеренное потребление алкоголя способно снижать риск сердечнососудистых заболеваний.

В новой работе использовались данные от 21 тысячи алкоголиков в возрасте от 40 до 79 лет.

Поясняется, что злоупотребление алкоголем определялось для мужчин как потребление более 56 граммов алкоголя в день или более 196 граммов в неделю, для женщин более 42 граммов в день или 98 граммов в неделю.

Информируется, что часть из них злоупотребляли алкоголем постоянно, а часть постепенно уменьшили употребление спирта, но не отказались от него полностью.

Оказалось, что у вторых риск сердечнососудистых заболеваний и инсульта был примерно на 23% ниже.

Отмечается, что особенно выраженный эффект наблюдался для стенокардии и ишемического инсульта.

Говорится, что риск снизился у людей с разными уровнями физической активности, дохода.

Резюмируется, что ограничение алкоголя было эффективно для людей с гипертонией, диабетом, повышенным уровнем жиров в крови.

Ранее стало известно о еще одном страшном последствии алкоголя.