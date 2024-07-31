Украинцам рассказали, чем будет удивлять погода в начале августа

Синоптики поведали о том, какой будет погода в Украине в первые дни августа. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в четверг, 1 августа, по стране будет без осадков, ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 11-16, днем 24-29 тепла. В южных регионах ночью плюс 16-21, днем 27-32 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 26-28 тепла.

Сообщается также, что в пятницу, 2 августа, должно быть без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье местами пройдут кратковременные дожди с грозамит. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

На юге и востоке Украины ночью будет плюс 17-22, днем 28-33 тепла, местами прогреется даже до плюс 35-37. На остальной территории нашей стране ночью 13-18 тепла, днем плюс 24-29.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 27-29 тепла.

Ранее синоптики дали прогноз на август.