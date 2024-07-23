Оказалось, что дефицит витамина С ведет к ожирению

Эксперты из университета Отаго в Новой Зеландии узнали об ожирении кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что дефицит витамина С в организме человека в значительной степени связана с увеличением массы тела.

Указывается также на то, что при имеющемся лишнем весе количество витамина С в рационе необходимо увеличить для сохранения здоровья.

Во время своей работы специалисты оценили две базы данных, содержащих информацию о здоровье мирового населения – это Национальное обследование здоровья и питания США за 2017-2018-е годы с участием 2 828 взрослых людей и Европейское проспективное исследование рака в Норфолке за 1993-1997-е годы, которое охватило 20 692 человек.

Была собрана информация о весе участников и оценили концентрацию витамина С в крови каждого из них.

В итоге выяснилось, что у людей с избыточным весом часто наблюдалась нехватка этого вещества в организме.

Сообщается, что ожирение может ускорять метаболизм витамина С (и его выведение из организма) путем запуска воспаления низкой интенсивности, усиливающего окислительный стресс (процесс повреждения клеток в результате окисления).

Информируется также, что ожирение также увеличивает риск развития диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени.

Добавляется, что для двух этих заболеваний характерно снижение уровня витамина С.

Резюмируется, что человеку весом 70 килограммов ежедневно требуется дополнительно получать от 17 до 22 мг витамина С на десять килограммов избыточной массы тела.

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