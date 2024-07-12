Обнаружены нейроны, которые отвечают за чувство голода

Эксперты из Медицинского колледжа при Сеульском национальном университете в Южной Корее сделали важное открытие. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что нейронные цепи в области мозга под названием дорсомедиальный гипоталамус могут подавлять чувство голода.

Дело в том, что они активизируются при использовании препаратов для похудения.

Корейцы также рассказали, что подобные медикаменты и терапии нового поколения, такие как Оземпик, являются агонистами рецептора GLP-1.

Сказано, что они являются аналогами глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), то есть одного из гормонов класса инкретинов, которые продуцируются в кишечнике после приема пищи и стимулируют выработку инсулина. GLP-1 играет важную роль в передаче мозгу сигналов о чувстве сытости после еды и обеспечении так называемого предварительного насыщения.

Во время исследования с участием добровольцев, страдающих ожирением, удалось установить, что в основе механизма снижения аппетита лежит активация нейронных цепей в дорсомедиальном гипоталамусе.

Ученые сообщают: «Это контролирующий центр обработки информации, поступающей от других участков мозга – вентромедиального ядра и латерального гипоталамуса».

Добавляется: «Дорсомедиальный гипоталамус обеспечивает регуляцию кровяного давления, сердцебиения, пищеварения и циркадных ритмов. В данной области нейронные сети взаимодействуют с агонистами GLP-1, участвуя в кодировании предварительного насыщения и снижении тяги к сладкой и жирной пище».

Резюмируется, что сделанное открытие дает возможность структурировать информацию о работе агонистов GLP-1, а полученные результаты исследования помогут усовершенствованию методов терапии ожирения.

Ранее были названы витамины, дефицит которых может привести к болезни Паркинсона.