В ГУР подтвердили поражение двух Су-57 и рассказали о степени повреждений

В результате атаки дрона в России в субботу, 8 июня, были поражены два новейших многоцелевых самолета Су-57. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Да, относительно подтверждения поражения мы можем сейчас говорить о том, что у одного Су-57 значительные повреждения, у другого — более легкие. Вероятно, его можно будет восстановить в более быстрые сроки», — рассказал Юсов.

При этом он напомнил, что Су-57 были поражены впервые. Они являются «сверхновыми» истребителями РФ и гордостью Воздушно-космических сил страны-агрессора.

Напомним, в ГУР узнали реакцию Кремля на поражение Су-57.