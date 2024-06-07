В Минобороны рассказали, сколько военнообязанных обновили данные через «Резерв+»

Представитель Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин заявил, что около 15% военнообязанных уже успели обновить данные через приложение «Резерв+». Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Цифра, которая сегодня у нас актуальна по „Резерву+“ — это 1 млн 412 тысяч. Действительно, эти люди предпочли цифровое приложение. Но загрузили его гораздо больше людей. То есть мы ожидаем, что они воспользуются этим приложением, но, возможно, немного позже», — рассказал он.

По словам Лазуткина, в приложении были небольшие технические проблемы в начале.

«Но сейчас эта процедура длится буквально несколько минут. Надо уточнить свое место жительства, телефон, электронную почту и таким образом выполнить норму закона», — отметил представитель.

Он добавил, что у приложения «Резерв+» еще есть большой потенциал.

«На данный момент около 15% уточнили свои данные. Есть возможность у большого количества людей обновить свои данные и таким образом выполнить норму закона», — заявил он.

Лазуткин также сообщил, что обновили свои данные в приложении более 18 тысяч украинцев за границей. Преимущественно это из стран: Польша, Чехия, Канада, Германия, США. В общей сложности это приложение доступно для использования в более чем 157 странах.

Напомним, в Минобороны объяснили, в каких случаях после обновления данных в «Резерв+» все равно нужно идти в ТЦК.