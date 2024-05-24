На Закарпатье прямо в военкомате умер мужчина

На Закарпатье в помещении одного из военкоматов области скончался мужчина. Об этом сообщает Закарпатский ОТЦК и СП.

Отмечается, что 23 мая у военнообязанного, находившегося в одном из подчиненных ТЦК области и по заключению ВВК был пригоден к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду «скорой», которая по приезду констатировала смерть.

По данному факту назначена служебная проверка.

«К сожалению, бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных пригодными к службе, но позже происходят трагедии», — говорится в сообщении Закарпатского ОТЦК и СП.

Напомним, на Закарпатье призывник сбежал из ТЦК прямо через окно.