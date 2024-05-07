Американцы рассказали о вреде… чистого воздуха

Эксперты из университета Нью-Йорка в США рассказали о вреде чистого воздуха. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что снижение концентрации диоксида серы, то есть распространенного загрязнителя, в воздухе способствует развитию легионеллеза.

Поясняется, что это опасное заболевание, которое в большинстве случаев протекает в виде тяжелой пневмонии.

Информируется при этом, что с 1,1 тысяч случаев в 2000-м году в США число зарегистрированных случаев легионеллеза возросло до практически десяти тысяч в 2018-м году.

Сказано, что данное заболевание, проявляющееся поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии.

Ученые во время своей работы проанализировали, как изменилась экологическая обстановка в стране.

Выяснилось, что распространению легионеллеза парадоксальным образом поспособствовало повышение качества воздуха.

Американцы говорят, что рост числа случаев легионеллеза коррелирует с уменьшением содержания в воздухе диоксида серы.

Сообщается, что мелкие капли воды, содержащие бактериальные клетки, поглощают диоксид серы из воздуха, что может повысить их кислотность до уровней, неблагоприятных для бактерий.

Резюмируется, что при меньших концентрациях SO2 вероятность попадания в легкие жизнеспособных легионелл, наоборот, повышается.

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