В Киеве на Пасху усилят меры безопасности. Горожан просят по возможности не идти в церкви

В Киеве на Пасху, которая приходится на 5 мая, усилят меры безопасности. При этом горожан и гостей столицы просят по возможности не идти в церкви и избегать большого скопления людей. Об этом сообщает пресс-служба КГВА в Telegram.

Для поддержания правопорядка в Киеве привлекут представителей Национальной полиции Украины и сотрудников муниципальной охраны столицы.

«Они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих — храмы, соборы и Национальный заповедник „Киево-Печерская лавра“ с целью недопущения провокаций», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что возле церквей будут дежурить правоохранители, которые в случае воздушной тревоги будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей в ближайшие укрытия.

Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве для предотвращения правонарушений.

В КГВА сообщили, что комендантский час на Пасху будет действовать без изменений — с 00:00 до 05:00.

«Дорогие киевляне и гости города, по возможности посмотрите богослужения онлайн — по ТВ или через YouTube или Facebook. Если же все же решите пойти в храм — заботьтесь о безопасности! Старайтесь избегать больших скоплений людей», — сообщили в ведомстве.

В КГВА напомнили, что угрозу провокаций или ракетных обстрелов на Пасху никто не снимает.

«Придерживайтесь правил безопасности. Помните о сигналах воздушной тревоги. При объявлении — направляйтесь в ближайшее укрытие», — говорится в сообщении.

В этом году светлое Воскресение Христово украинцы будут встречать 5 мая. Однако из-за войны празднование будет проходить с определенными ограничениями. Среди них — комендантский час, который может варьироваться в зависимости от региона.

Напомним, стало известно, будут ли отменять комендантский час в Киеве на Пасху.