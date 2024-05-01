Доверие Украины к союзникам в НАТО подорвано, — Столтенберг

Задержки в поставках военной помощи странами-членами НАТО повлияли на доверие к ним со стороны Украины. Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после визита в Киев, сообщило Reuters.

По его мнению, следует пересмотреть координацию международной военной помощи Украине.

«Требуются более надежные институциональные рамки нашей поддержки, которые способны обеспечить предсказуемость, еще большую подотчетность и гарантировать четкое распределение взятой на себя ответственности», — заявил Столтенберг.

Он напомнил, что в последние месяцы Украина не получала оружие от США и это повлияло на ситуацию на фронте.

«То, что мы не выполнили то, что обещали, конечно же не добавляет доверия», — признал генсек НАТО.

Столтенберг напомнил о предлагаемой им идее создать многолетний фонд в 100 млрд долларов, где будет четко определен вклад каждого члена Альянса в помощь Украине.

А реагируя на обеспокоенность отдельных членов НАТО, он подчеркнул, что эти деньги будут «лишь малой толикой» того, что США и их союзники потратили в Ираке и Афганистане.

«Там речь шла о триллионах, а в Украине речь идет о миллиардах, хотя в действительности мы имеем дело с совершенно реальным вызовом нашей безопасности, которым является Россия со своей агрессией», — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский признал, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне.