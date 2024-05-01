В мире снизилось потребление вина

В мире снижается потребление вина. Показатель по итогам 2023-го года упал до уровня 1996-го года.

Такие данные приводит Международная организация виноградарства и виноделия.

Сообщается, что в прошлом году на нашей планете выпили 22,1 миллиарда литров вина против 22,7 миллиарда литров годом ранее.

Эксперты говорят о том, что среди основных причин такое спада следует выделить серьезное снижение потребления в Китае, а также энергокризис, вызвавший существенный рост цен на вино в большинстве стран.

Информируется, что главным потребителем вина были США, но и там его потребление уменьшилось на 3% до 3,3 миллиарда литров.

Далее в списке идут французы, выпившие в прошлом году 2,4 миллиарда литров вина против 2,5 миллиарда литров годом ранее, а тройку замыкает Италия, где потребление снизилось на 2,5% до 2,2 миллиарда литров.

Среди лидеров также есть Германия (снижение потребления на 1,6%, до 1,9 миллиарда литров) и Великобритания (снижение на 2,9%, до 1,3 миллиарда литров).

При этом, что интересно, Испания, занявшая в прошлом году шестое место по потреблению вина, стала одной из стран, в которых его потребление выросло, на 1,7%, до 1 миллиарда литров.

Указывается, что аргентинцы в прошлом году сократили потребление вина на 6,2% - до 780 миллионов литров.

А вот лидером по сокращению потребления стал Китай, там за год оно сократилось сразу на 25%, а с 2018 года в 2,6 раза, до 680 миллионов литров. Замыкает топ-10 Португалия, в которой потребление вина также снизилось - на 9,2%, до 550 миллионов литров.

Среди остальных крупных потребителей вина показатель вырос в Румынии (на 20,1%), Бразилии (на 11,6%) и Японии (на 2,1%).

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