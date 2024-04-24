Половодье в Киеве: в Днепре рекордно вырос уровень воды

В Киев пришла новая напасть – половодье. Уровень воды в Днепре достиг максимальной отметки в этом году.
О ситуации на среду, 24 апреля, поведали в КГВА.
Информируется следующее: «За последние сутки вода в Днепре в пределах Киева поднялась еще на восемь сантиметров».
Сообщается также: «Уровень воды составляет 644 сантиметров над «0» поста. Температура воды – 12 градусов. Уровень опасности гидрологических явлений – I (желтый)».
Кроме этого отмечается, что сейчас, пока что, половодье украинской столице угрозы не несет.
Сказано, что аварийные подтопления по городу не зафиксированы.
Подчеркивается, что промышленные объекты и жилые массивные города вне опасности.
Резюмируется, что мониторинг нынешнего половодья продолжается.
Ранее на Киевщине произошел перелив воды через дамбу.