Силы обороны заставили развернуться второй Ту-22, — ГУР

Во время атаки российских бомбардировщиков Ту-22М3 один из них был сбит, а второй был вынужден развернуться. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире «Радио Свобода».

«Уничтожен самолет стратегической авиации противника. Впервые во время выполнения боевой задачи собственно в воздухе за период полномасштабного вторжения. То есть, другой следовавший за ним самолет был вынужден развернуться. И это значит, что еще ряд ракет не был выпущен по Украине», — рассказал Юсов.

Он отметил, что расстояние для сбития на этот раз составляло, примерно, 300 км от границы Украины.

«Операция была определенным повтором с учетом состоявшейся недавно операции ГУР по сбитию самолета А-50. Расстояние на этот раз еще больше. Напомню, что речь идет о 300 км от украинской границы. Это действительно знаковая операция и знаковый результат для Украины», — подчеркнул Юсов.

Напомним, в ГУР рассказали, как удалось сбить бомбардировщик Ту-22.