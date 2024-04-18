Производитель ЗРК IRIS-T анонсировал передачу Украине еще больше комплексов

В текущем году Украина получит еще больше зенитных ракетных комплексов IRIS-T SL. Следующую систему передадут уже в ближайшие недели. Об этом сообщает Telegram-канал Bild.

Как отмечает Bild, вместе с вице-канцлером Германии Робертом Габеком, в Киев прибыл Гельмут Раух — руководитель компании Diehl Defence, которая производит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T SLM.

«Три наши системы уже находятся в Украине, и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая — всего через несколько недель», — заявил Раух во время разговора с журналистами.

Напомним, Евросовет призвал срочно усилить украинскую ПВО.