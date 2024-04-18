Буданов дал осторожный прогноз по поводу окончания войны в Украине

Начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов с осторожностью отнесся к прогнозам завершения войны в Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

Буданов заявил, что «не будет возражать» против возможного распада России на мелкие части.

«В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы... в Москве. Другими словами, любой исход маловероятен», — сказал Буданов.

Также начальник ГУР сказал, что война продолжится пока в России будет действовать данный режим

«При следующем режиме это может измениться или нет, но окно возможностей появится», — заявил Буданов.

Также журналист спросил об «корейском решении путем переговоров». Буданов в ответ переспросил:

«Хочу ли я, чтобы Украина стала Северной Кореей?», — ответил начальник ГУР.

Напомним, Буданов анонсировал новые атаки дронов в России.