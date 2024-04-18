Буданов анонсировал новые атаки дронов в России

Украинские атаки на территории России будут продолжены. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Буданов рассказал журналисту издания, что у Украины есть план, направленный на «снижение потенциала РФ», охватывающий военную промышленность агрессора, аэродромы, вражеские командно-контрольные пункты и т.д.

Также Украина планирует новые трансграничные атаки со стороны российских добровольцев, действующих внутри РФ при поддержке ГУР, а также новые атаки беспилотников.

«Цель украинских ударов по территории РФ — показать, что Путин не может защитить население от войны внутри страны», — сказал Буданов.

«Когда вы сидите, скажем, в Санкт-Петербурге, и видите войну только по телевизору, вы всегда будете поддерживать... Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект атакуют у их дома», — объяснил разведчик.

Напомним, в Крыму сообщили о взрывах на военном аэродроме.