Война в Украине: ситуация на фронтах на 1 мая

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на среду, 1 мая.

За минувшие сутки произошло 122 боевых столкновения.

Противник нанес 8 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

К сожалению, за прошлые сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты: Водолаги, Ямное Сумской области; Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Подолы Харьковской области; Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области; Ямполовка, Северск, Верхнекаменское, Часов Яр, Новобахмутовка, Прогресс, Нетайлово, Желанное Первое, Невельское, Евгеновка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское, Сторожевое, Великая Новоселка, Новый Комар Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Николаевка, Тягинка, Янтарное Херсонской области.

Всего под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления.

Сказано, что на Купянском направлении украинскими военными были отражены 6 атак в районах населенных пунктов Берестовое, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

Говорится, что на Лиманском направлении ВСУ отбили 21 атаку в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине, а также Тернов Донецкой области.

Отмечается, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Спирное, Новый, Клищеевка, Андреевка, и Часов Яр Донецкой области.

Указывается, что на Авдеевском направлении ВСУ были отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

Добавляется, что на Новопавловском направлении украинские войска продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области, где россияне 18 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Военные поведали, что на Ореховском направлении Россия 5 раз атаковала позиции украинских военных в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

Украинцам рассказали, что на Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки Россия совершила 2 безуспешные атаки на позиции украинских военных.

Также за сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава россиян. Ночью силами и средствами ПВО были уничтожены 2 разведывательных БпЛА России.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу россиян.

Ранее Германия передала новую партию военной помощи ВСУ.