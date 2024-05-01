Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 1 мая

Война в Украине: ситуация на фронтах на 1 мая

Александр Панько
01.05.24 09:36
117
Война в Украине: ситуация на фронтах на 1 мая

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на среду, 1 мая.

За минувшие сутки произошло 122 боевых столкновения.

Противник нанес 8 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

К сожалению, за прошлые сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты: Водолаги, Ямное Сумской области; Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Подолы Харьковской области; Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области; Ямполовка, Северск, Верхнекаменское, Часов Яр, Новобахмутовка, Прогресс, Нетайлово, Желанное Первое, Невельское, Евгеновка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское, Сторожевое, Великая Новоселка, Новый Комар Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Николаевка, Тягинка, Янтарное Херсонской области.

Всего под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления.

Сказано, что на Купянском направлении украинскими военными были отражены 6 атак в районах населенных пунктов Берестовое, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

Говорится, что на Лиманском направлении ВСУ отбили 21 атаку в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине, а также Тернов Донецкой области.

Отмечается, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Спирное, Новый, Клищеевка, Андреевка, и Часов Яр Донецкой области.

Указывается, что на Авдеевском направлении ВСУ были отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

Добавляется, что на Новопавловском направлении украинские войска продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области, где россияне 18 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Военные поведали, что на Ореховском направлении Россия 5 раз атаковала позиции украинских военных в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

Украинцам рассказали, что на Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки Россия совершила 2 безуспешные атаки на позиции украинских военных.

Также за сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава россиян. Ночью силами и средствами ПВО были уничтожены 2 разведывательных БпЛА России.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу россиян.

Ранее Германия передала новую партию военной помощи ВСУ.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.05.24 11:23

Пьяный американец… напал на бизона

01.05.24 11:19

Доверие Украины к союзникам в НАТО подорвано, — Столтенберг

01.05.24 11:16

В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей

01.05.24 11:06

В мире снизилось потребление вина

01.05.24 10:46

В США разбился истребитель F-16 – пилот выжил

01.05.24 10:40

Норвегия увеличит свою помощь для Украины

01.05.24 10:38

Польша попросила у США ядерное оружие

01.05.24 10:36

Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео

01.05.24 10:17

Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники

01.05.24 10:17

Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники

01.05.24 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 469 840 солдат

30.04.24 16:46

Зеленский признал, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне

30.04.24 15:46

В Крыму атаковано три подразделения ПВО, — соцсети

30.04.24 13:27

Германия передала новую партию военной помощи ВСУ

30.04.24 12:48

Основной игрок сборной Украины рискует пропустить Евро-2024 из-за травмы

30.04.24 09:40

Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов

30.04.24 09:30

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 468 720 солдат

29.04.24 16:45

Зеленский обсудил со Столтенбергом фонд на 100 млрд евро для Украины

29.04.24 15:34

В Киев прибыл генсек НАТО Столтенберг

25.04.24 16:16

В Киеве выстроились очереди под зданиями ТЦК

25.04.24 16:41

Стало известно, сколько ATACMS получила Украина

24.04.24 15:52

Ермак рассказал подробности о новых комплексах Patriot для Украины

25.04.24 14:03

Орбан предрек «конец западной либеральной гегемонии»

24.04.24 21:08

Животные обладают сознанием, - биологи подписали соответствующую декларацию

25.04.24 14:29

В США сказали, на сколько хватит одобренной Конгрессом помощи для Украины

25.04.24 15:21

В Польше рассказали, чем обернется для Москвы возможное нападение на страны НАТО

26.04.24 16:27

В Южной Корее научились «клепать» синтетические алмазы с поразительной скоростью

26.04.24 16:31

Китайцы назвали элементарный способ избавиться от депрессии

26.04.24 15:33

Американцы продолжают «осваивать» Луну

Фото и Видео
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов
Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов
Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге
Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге
В российском Омске пылает склад нефтепродуктов
В российском Омске пылает склад нефтепродуктов
Зеленский заявил, что Россия собирается сорвать Саммит мира
Зеленский заявил, что Россия собирается сорвать Саммит мира
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.