Ученые выяснили, почему смеются младенцы

Эксперты из Сиенского университета в Италии поведали, почему смеются младенцы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что смех малышей вовсе не всегда связан со счастьем и другими положительными эмоциями.

Поясняется, что смех проистекает из способности подсознательно понимать и оценивать несоответствия в шутке или действии.

Но, по их словам, маленькие дети начинают смеяться задолго до осознания понятия юмора.

Предполагается, что младенцы учатся смеяться, подражая родителям, однако по мере развития ребенка, смех становится сигналом знакомства с новыми ощущениями в том случае, если незнакомые впечатления оказались безобидными.

Уточняется, что данный этап длится с двух до пяти лет.

Также сказано, что с пяти лет и старше дети учатся обращаться с абстрактными понятиями, и они уже способны понимать шутки – случается это, когда они преодолевают раннюю стадию эгоцентризма, которая мешает им понимать рассуждения других.

Информируется, что на данном этапе смех возникает с теми же критериями, что и у взрослых, то есть с неодобрением того, что они находят неправильным и ложным не только в других людях.

Итальянцы говорят, что этот мыслительный процесс составляет основу хорошей кульминации: несоответствие, изумление и разрешение.

Ученые добавляют, что эти три стадии развития смеха (подражание и одобрение, изумление, неодобрение) служат хорошими показателями умственного роста и развития ребенка, отметили ученые.

Родителям деток советуют как можно чаще смеяться вместе с ними, так как это помогает малышам преодолевать неловкость и замешательство в раннем возрасте.

Ранее оказалось, пожилым людям не стоит общаться с малышами.