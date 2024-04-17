Дуров рассказал, что будет с Telegram и посетовал на давление

Создатель Telegram Павел Дуров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа длилась более 58 минут и была опубликована в социальной сети Х.

Среди прочего он рассказал о своем детище.

Интернет-архитектор спрогнозировал: «Мы, вероятно, перешагнем за миллиард ежемесячных активных пользователей в течение года с сегодняшнего дня. Я думаю, что дела у нас идут отлично».

Напомним, что сейчас у мессенджера около 900 миллионов пользователей, на привлечение которых, как уверяет россиянин, он не потратил ни одного доллара.

Кроме этого он рассказал о давлении со стороны компаний Apple и Google.

Сообщается: «Я бы сказал, что самое большое давление на Telegram оказывают не правительства, а Apple и Google. Когда дело касается свободы слова, эти две платформы в состоянии по сути отцензурировать все, что вы можете прочитать, к чему вы можете получить доступ на вашем смартфоне».

Павел Дуров отметил: «Для Telegram такая угроза не мелочь, так как способна лишить значительную долю мирового населения доступа к ценному инструменту, которым они пользуются каждый день».

По его словам, «Apple и Google не слишком склонны к компромиссу в вопросах соблюдения установленных ими правил, некоторые из которых носят политический характер».

При этом предприниматель уверяет, что разговоры о подконтрольности мессенджера российским властям далеки от истины и могут быть происками конкурентов, пытающихся сдержать его развитие.

Бизнесмен информировал: «Это могут говорить люди с очень ограниченным знанием того, откуда произошел Telegram. И их могут поощрять наши конкуренты, который видят в этом удачный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется, как лесной пожар. Наши конкуренты на маркетинг тратят десятки миллиардов долларов, и они известны тем, что используют PR-фирмы для кампаний, подобной этой».

В то же время, уверяется, что Telegram пользуется повышенным вниманием спецслужб США.

Говорится: «ФБР, службы безопасности уделяют нам слишком много внимания. Была попытка у меня за спиной тайно завербовать моего инженера агентами кибербезопасности».

Резюмируется, что агенты хотели узнать больше о Telegram и, скорее, наладить отношения с тем, чтобы иметь больше возможностей контролировать мессенджер.

Ранее в Telegram анонсировали новую функцию для пользователей из Украины, РФ и Беларуси.