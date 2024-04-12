Великобритания может передать Украине лазерное оружие DragonFire

Украина может получить лазерное оружие дальнего действия DragonFire. Об этом поведал министр обороны Великобритании Грант Шэппс, которого цитирует Sky News.

Чиновник сказал: «Не нужно много воображения, чтобы понять, каким полезным оно может быть, например, в Украине».

Сообщается, что оружие должны были ввести в эксплуатацию в 2032-м году, но сейчас британцы думают о том, чтобы развернуть его в 2027-м году.

Министр сказал, что рассмотрит возможность ускорения процесса ввода Dragonfire в эксплуатацию, «чтобы украинцы, возможно, заполучили его».

По его словам, данное оружие способно иметь огромные влияние для войны в нашей стране.

Отмечается, что Dragonfire приспособлен для развертывания на суше, а также на кораблях и дронах.

Ранее мы писали, что Орбан считает, что в ближайшие месяцы западные войска таки зайдут в Украину.