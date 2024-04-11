Ученые выявили кое-что общее между собаками и людьми

Эксперты из Университета имени Этвоша Ло в Венгрии узнали кое-что новое о собаках. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был обнаружено сходство в структуре интеллекта людей и этих животных.

Выяснилось, что собаки обладают ключевым компонентом интеллекта, известным как общий когнитивный фактор, или фактор G, напоминающий аналогичный параметр у человека.

Поясняется, что G-фактор представляет собой основной интеллект, который влияет на общие умственные способности человека при выполнении различных задач.

Сказано, что данная концепция основана на наблюдении, что люди, которые хорошо справляются с одним типом мыслительных задач, как правило, хорошо справляются и с другими, что предполагает существование общей базовой интеллектуальной способности.

Всего в проведенной работе принимали участие 129 собак различных пород и разного возраста.

Ученые говорят, что в основе у них лежал набор из десяти когнитивных тестов, предназначенных для изучения различных аспектов собачьего интеллекта, включая ассоциативное обучение, память, способность решать проблемы и социальное познание.

При этом задачи выбрали исходя из их потенциальной значимости для общих когнитивных способностей, наблюдаемых у других видов, включая людей.

В итоге удалось обнаружить иерархическую структуру мыслительных возможностей собак, в которой конкретные когнитивные способности влияют на более широкие области, которая напоминает иерархическую организацию человеческого интеллекта.

Специалисты рассказали, что у собак идентифицировали две отдельные когнитивные области – индивидуальное решение проблем и ассоциативное обучение, каждая из которых вносит лепту в G-фактор.

Венгры поведали, что собаки с высоким показателем G-фактора были более предприимчивы и любопытны к неизвестной среде, проявляли повышенный интерес к новым объектам или ситуациям и преуспевали в обучении новым задачам по сравнению со своими собратьями с более низкими показателями.

Уверяется, что такие результаты свидетельствуют о взаимосвязанности когнитивных способностей собак.

Резюмируется: «Если пес хорошо справляется с одним когнитивным навыком, то, скорее всего, преуспеет и в других. Это говорит о том, что собаки обладают общим когнитивным фактором, который также есть у людей. Данное свойство влияет на различные когнитивные способности – также, как и у человека».

Ранее был назван еще один веский аргумент завести собаку.