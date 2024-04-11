Назван еще один веский аргумент завести собаку

Эксперты из Венского медицинского университета в Австрии озвучили еще один веский аргумент завести собаку. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что прогулка с собакой способствует укреплению психического здоровья и предотвращает депрессию у ее владельца.

Указывается, что для достижения такого положительного эффекта выходить на улицу с питомцем нужно по утрам.

В проведенном исследовании приняли участие 26 тысяч медсестер из США.

Уточняется, что все они были владельцами одной или нескольких собак.

Специалисты собрали информацию о психическом здоровье добровольцев и попросили их рассказать, в какое время суток они обычно выгуливают своих домашних животных.

Оказалось, что прогулки с собакой утром коррелировали с меньшей вероятностью развития депрессии.

Кроме этого, у людей, рано выходящих на улицу с питомцем, значительно улучшалось настроение.

Впрочем, как выяснилось, прогулки днем и вечером не оказывали аналогичного положительного эффекта.

Резюмируется, что укрепление психического здоровья при утренних прогулках с собакой обусловлено нормализацией человеческих биоритмов – циклических колебаний интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

Ранее ученые поведали, почему нужно почаще общаться с собаками.