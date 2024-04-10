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Новости > Россия создала скрытые тюрьмы для украинцев в Крыму, — СМИ

Россия создала скрытые тюрьмы для украинцев в Крыму, — СМИ

Александр Панько
10.04.24 16:50
113
Россия создала скрытые тюрьмы для украинцев в Крыму, — СМИ

В результате военных действий в Украине и аннексии Крыма развернулся ужасающий гуманитарный кризис. Издевательства, пытки, принудительные допросы, а также психологическое и физическое насилие — это жестокость, с которой столкнулись многие украинцы, особенно те, кто попытался уйти из оккупированных территорий. Об этом пишет Vanityfair.

Братья Даниил и Илья Мартыненко (имена были изменены с целью безопасности издания) рассказали о пути через Крым в поисках свободы, который превратился в кошмарное путешествие через систему фильтрационных лагерей и тюрем.

Мужчины рассказали, что в течение двух недель их подвергали избиениям дубинками и электрошокерами. Оккупанты стреляли рядом с ними, притворяясь, что собираются их казнить, и грозились убить их родителей, если они не согласятся признаться в шпионаже за Украину. Однажды вечером их заставили раздеться и ползать по коридору, пока охранник сидел на каждом из них, как на лошади. Солдаты также угрожали заставить их совершить насилие над другими пленными.

«После плена нам с братом снились кошмары. Мы боялись, что нас снова заберут и будут пытать», — вспоминает один из братьев.

Система фильтрационных лагерей и следственных изоляторов, построенных Россией в Крыму и на других оккупированных территориях, как утверждается, используется для подавления любого сопротивления или несогласия с аннексией Крыма и военными действиями в Украине.

«Практически сразу после вторжения 2022 года оккупационные силы открыли на различных пограничных контрольно-пропускных пунктах так называемые фильтрационные центры», — говорится в материале.

Похищение, задержание и пытки украинцев являются частью стратегии террора и преследования, направленной на устрашение населения и подавление оппозиционных настроений.

«В Крыму продолжаются незаконные аресты местного населения, в том числе коренных крымских татар, которых, как правило, обвиняют в шпионаже, терроризме и экстремизме. Среди других арестованных были репортеры новостей и правозащитники. С 2022 года членам этих группировок было вынесено около 500 „приговоров“ за „дискредитацию российской армии“», — добавили в Vanityfair.

Журналисты уточняют, что история братьев Мартыненко отражает мужество и стойкость тех, кто пережил пытки и незаконное задержание, и их стремление к справедливости и ответственности за совершенные преступления.

Напомним, на Луганщине россияне хотят организовать пыточную для «воспитательных работ».

Тэги: Крым, Россия, украинцы, тюрьма, новости Украины

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