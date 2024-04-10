Названы самые «развратные» страны мира

Специалисты из организации World Population Review представили пикантное исследование. В нем поведали о самых «развратных» странах мира.

Выяснилось, что больше всего половых партнеров было у жителей Турции и Австралии.

В проведенном исследовании приняли участие люди из 46 стран.

Сообщается, что мужчин и женщин попросили поведать о том, с каким количеством людей у них ранее были половые контакты.

Так, что у жителей Турции количество сексуальных партнеров в среднем составило 14,5.

В США этот показатель, для сравнения, равен 11.

Второе и третье места в списке заняли Австралии и Новой Зеландии с 13,3 и 13,2 партнерами соответственно.

В топ-10 также вошли Исландия, Южная Африка, скандинавские страны, Италия, Швейцария, Россия и Нидерланды.

В то же время, самый незначительный показатель у Индии – всего три половых партнера.

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