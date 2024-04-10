Владимир Путин стремится ввести в заблуждение широкую общественность и «повесить» ответственность за теракт исламистов в концертном зале «Crocus City Hall» на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Об этом сообщил информированный источник со ссылкой на данные спецслужб.

В частности, данные спеслужб свидетельствуют, что глава СБУ Малюк стал для Путина целью № 1.

«Россияне хотят „повесить“ теракт в „Crocus City Hall“ на главу СБУ Василия Малюка и объявить его „главным террористом“. Также он определен в Кремле целью № 1», — отмечает источник.

В частности, Путин не может простить СБУ два удара по Крымскому мосту, особенно первый, который был «приурочен» ко дню рождения российского диктатора, а также атаки морских дронов «Sea Baby» на корабли РФ в Черном море. Еще одной болевой точкой, по которой удачно бьет СБУ, стали нефтеперерабатывающие заводы страны-бензоколонки. Также Служба безопасности успешно противодействует российской агентуре в Украине.

«Поэтому не исключено, что у замученных таджиков, задержанных после теракта, „случайно“ найдут еще и „визитки Малюка“», — отметил источник.

Напомним, Россия выдвинула требование Киеву к главе СБУ.