Боррель призвал ЕС поставить Украине еще больше систем Patriot

Европейский Союз должен срочно предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, выступая на европейском форуме Nueva Economia Forum.

Он рассказал, что говорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой несколько дней назад, и глава МИД срочно просил о предоставлении семи батарей Patriot, чтобы защитить свою страну.

«Не может быть убедительным аргумент, что мы не можем их предоставить, учитывая, что европейские армии имеют около 100 батарей Patriot. И все еще мы не в состоянии предоставить семь, которые они отчаянно просят», — сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС отметил, что Европа должна уделять больше внимания не только предстоящему восстановлению Украины, но и тому, как предотвратить ее разрушение сейчас.

«Украинцы не имеют способностей для того, чтобы избежать разрушений, потому что, честно говоря, мы должны делать больше и быстрее, чтобы они имели способности, в которых нуждаются», — сказал Боррель.

Напомним, стало известно, где Германия будет искать системы Patriot для Украины.