В России обвинили Казахстан в затоплении регионов России

Казахстан должен был более «согласованно» сбрасывать воду в своей системе водохранилищ, чтобы Россия могла избежать паводков в Курганской и Тюменской областях. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, пишут РосСМИ.

«Когда у нас вот такие вот зимы и когда у нас достаточно большое количество снега, и в водохранилище накапливается достаточно большой запас воды, то нам есть в этом плане, что отработать с нашими коллегами из Казахстана, чтобы сброс водохранилищ этой воды был более согласован, правильным и более ровным», — сказал он.

По словам представителя Путина, в будущем за счет корректировки сбросов в Казахстане проблем с паводками в нескольких областях можно будет избежать. Пока что в Кургане готовятся к «большой воде».

«По предварительным оценкам, это исторический максимум. Поэтому дополнительно отсыпаются те участки, где есть основания полагать, что высота дамбы будет недостаточной», — отметил Якушев.

При этом глава Кремля не стал гарантировать, что меры на 100% помогут справиться со стихией. После отработки чрезвычайной ситуации в Курганской области спасателей направят в Тюменскую область, где также ожидаются наводнения.

Напомним, в российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ.