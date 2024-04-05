Названо питание для «бодрости ума»

Эксперты из Уорикского университета в Великобритании назвали питание для «бодрости ума». Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что сбалансированное питание без уклона у сторону белков, жиров или углеводов повышает подвижность интеллекта и скорость обработки информации.

Кроме этого, по их словам, оно улучшает память и исполнительные функции, то есть гибкое мышление и самоконтроль.

Во время своей работы британцы проанализировали уровни потребления овощей, фруктов, рыбы, мяса, сыра, хлопьев, красного вина, крепких спиртных напитков и хлеба 181 990 людьми.

Получив данные о пищевых привычках, ученые разделили наблюдаемых на группы в зависимости от приверженности низкоуглеводным и белковым диетам, а также вегетарианству и веганству.

После этого исследователи попросили испытуемых пройти обследования для оценки состояния когнитивного и психического здоровья.

В результате выяснилось, что сбалансированное питание (без отказа от жиров, углеводов, продуктов животного происхождения и избытка белка) способствовало подвижности интеллекта (умению справляться с новыми задачами и трудностями), увеличению скорости обработки информации, а также улучшению памяти, самоконтроля и гибкости мышления.

Информируется и о том, что у людей, питающихся сбалансированно, был увеличен объем серого вещества головного мозга.

Резюмируется, что увеличение объема серого вещества в гиппокампе связано с более низким риском развития деменции и депрессивного расстройства, а также улучшенной работой нейронов.

Ранее американцы озвучили диету для психического здоровья.