В лесах Амазонки убили самую большую змею в мире

В лесах Амазонки в Бразилии биологи обнаружили невероятно большую зеленую анаконду, которую назвали Ана Джулия. Об этом пишет Daily Mail.

Ее длина достигала невероятных почти восьми метров, а вес составил около 200 килограммов. Ученые также установили, что Ана Джулия на самом деле относится к совершенно новому виду.

Самая большая змея в мире прожила всего чуть больше месяца после того, как ее обнаружила группа из 15 биологов. Ее мертвое тело было найдено в реке Формозу в сельской местности Бонито на юге Бразилии. Предполагается, что ее застрелили местные охотники.

«Ана Джулия была самой большой змеей, которую им когда-либо приходилось видеть. Она также, вероятно, была и самой большой змеей во всем мире», — заявили ученые.

Напомним, в джунглях Амазонки нашли самую длинную змею в мире.