В Чехии врачи по ошибке сделали аборт.. не той женщине

В Чехии врачи перепутали пациентов и по ошибке сделали операцию беременной женщине, которая пришла на профилактический осмотр. Об этом сообщает CNN Prima News.

Известно, что обе женщины проходили лечение в больнице Буловка. Одна из них находилась на четвертом месяце беременности и планировала посетить медицинское учреждение по плановому обследованию.

Другая должна была пройти операцию, проводимую для лечения заболевания матки, но при подобном хирургическом вмешательстве также могут производить прерывание беременности.

Однако произошла путаница, и у женщины, пришедшей на плановое обследование, произошел выкидыш. Причина ошибки устанавливается.

Отмечается, что сотрудники больницы, которые могут быть причастны к инциденту, временно отстранены от работы.

По сообщению Министерства здравоохранения Чехии, продолжается расследование инцидента.

По словам министра здравоохранения Камала Фархана, если халатность врачей будет доказана, больница выплатит компенсацию пострадавшей пациентке.

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