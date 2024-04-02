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Новости > Кличко рассказал, может ли Киев снова стать мишенью для российских войск

Кличко рассказал, может ли Киев снова стать мишенью для российских войск

Александр Панько
02.04.24 14:26
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Кличко рассказал, может ли Киев снова стать мишенью для российских войск

Если поддержка Запада прекратится, Киев снова может стать мишенью российских сухопутных войск. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью Bild.

«Киев был и остается целью для Путина, потому что столица — сердце страны. Но мы гораздо лучше подготовлены, чем два года тому назад. Если путин примет это решение, это будет кровавое решение», — заявил Кличко.

Мэр Киева также заявил, что для защиты своих территорий Украине нужно больше оружия. И назвал разговоры о переговорах и о «замораживании» войны неприемлемыми для украинцев.

«Это неправильное отношение. Нам нужно больше поддержки. Никаких территорий мы России не отдадим. Это не может быть компромиссом. Нам срочно нужно больше противовоздушной обороны, больше зенитных ракет», — подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, ранее в колонке на «Украинской правде» Виталий Кличко заявил, что пока Владимир Путин жив, он не оставит намерения захватить Украину.

Напомним, украинская столица имеет три линии обороны, сообщил генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Тэги: Киев, Виталий Кличко, оккупанты

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