В доме-интернате на Виннитчине за два года скончались 27 подопечных

Офис омбудсмена обнаружил вопиющие нарушения в Ярышевском психоневрологическом доме-интернате Винницкой области и объявил о немедленной проверке заведения. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Немедленно инициировал проверку заведения сразу, как получил обращение относительно недопустимой ситуации с подопечными. Обнаружили следующее: в интернате — 151 подопечный, часть нуждалась в срочном санитарно-гигиеническом уходе и имела изношенную одежду; нарушение прав на достойные и безопасные условия пребывания, некоторые кровати с панцирной сеткой», — отметил омбудсмен.

В ходе визита выяснилось, что один из подопечных заведения нуждался в немедленной госпитализации: у него значительно увеличена нога, которая болит и почти не дает возможности ходить.

Лубинец подчеркнул, что отсутствие должного лечения влечет за собой высокую смертность в заведении: 27 подопечных скончались менее чем за два года.

Сообщается, что большинство из вышеуказанного числа скончались от ишемической болезни сердца.

«В их медкартах нет консультации кардиолога, профосмотров. Как выяснилось, им давали лекарства, содержащие клозапин. Однако обязательным гемолитическим контролем не обеспечили», — добавил омбудсмен.

Представители Офиса омбусмена выяснили также, что в доме-интернате подопечных ни разу не выводили в укрытие во время воздушной тревоги, что ставит под угрозу их жизнь. Напомним, в прошлом году на Львовщине горел дом престарелых, погибла женщина.

Напомним, на Киевщине воспитательницу интерната подозревают в издевательствах над детьми.