Певец Робби Уильямс утверждает, что его преследуют инопланетяне

Робби Уильямс считает, что инопланетяне намеренно избрали его своим посланником на Земле из-за его популярности. Об этом сообщает Daily Star.

По словам музыканта, он имел несколько близких контактов с инопланетянами, а однажды видел НЛО так близко, что мог попасть в него «теннисным мячом». Он убежден, что инопланетяне продолжают приходить к нему, потому что хотят, чтобы он использовал свой статус поп-звезды, чтобы поведать миру правду.

«Временами мне думается, что на свете существует множество различных теорий, связанных со всем инопланетным. Предпринимаю попытки отделить нарциссизм от эго, но в большинстве своем попытки безуспешны. И часто задаюсь вопросом, стоит ли рассматривать встречи с НЛО с точки зрения сферы публичности. Как бы то ни было, об этом нельзя молчать», — сказал он.

Большинство своих встреч с инопланетянами хитмейкер имел в Лос-Анджелесе, и ему кажется, что американский город, где он живет время от времени почти 15 лет, является магнитом для посетителей из других миров.

Робби Уильямс рассказал, что впервые НЛО посетило его студию звукозаписи в 2008 году, когда они записывали песню Arizona.

«Я только написал песню под названием Аризона. Вся она о контакте с инопланетянами, мы прослушивали запись. Тогда я стоял на балконе, вдруг появился большой золотой шар света, мы подумали, что это Венера, Марс или нечто подобное. Песня закончилась и — НЛО исчезает. Потом мы еще раз включили Аризону — круглый объект вновь показался в вышине. Так происходило четыре раза. Далее началась сильная гроза, а два больших шара света начали „танцевать“ в небе. Это походило на световое шоу. Продолжалось такое около часа», — вспомнил артист.

Напомним, известный британский певец рассказал, что не пользуется мобильными телефонами с 2006 года.