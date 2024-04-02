В Киеве резко упал уровень воды в Днепре

Уровень воды в Днепре в пределах Киева опустился до своего минимума с начала весны. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

«Уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста Метро за минувшие сутки менялся от 594 см до 511 см, а на 8 часов 1 апреля составлял 492 см над „0“ поста. Температура воды — 8,2 град. С. Согласно с данными мониторинга, уровень Днепра в пределах столицы за последние сутки уменьшился на 40 см», — говорится в сообщении.

В то же время уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый). Аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивные города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается.

Напомним, в Киеве и области возможны подтопления территорий.