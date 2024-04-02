Украина имеет дроны, летящие на 1000 км, — Федоров

Украина значительно увеличила производство дронов дальнего действия в 2024 году по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Welt.

По его словам, в этом году производство беспилотников дальнего действия удалось увеличить в десять раз по сравнению с прошлым годом.

«Большинство дронов, атаковавших российские НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 км», — рассказал Федоров.

Министр считает, что именно от развития беспилотных технологий зависит исход войны. Однако пока нельзя сказать, кто побеждает в технологической войне — на одних участках мы выигрываем, на других россияне превосходят нас.

Напомним, неизвестные дроны атаковали завод по сборке иранских «мопедов» в Татарстане.